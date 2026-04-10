¿Hay o no hay evidencia? Lo que dice Salud Pública sobre presunta circulación de nueva variante del COVID-19 en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud, comunica a la población que, hasta la fecha, no existe evidencia de circulación en República Dominicana de la subvariante BA.3.2 del SARS-CoV-2, denominada “Cicada”.

De acuerdo con los datos generados por el sistema nacional de vigilancia centinela y la red de laboratorios, no se ha identificado la presencia de esta subvariante en el país, manteniéndose una vigilancia epidemiológica activa, continua y basada en evidencia para la detección oportuna de variantes emergentes.

Durante las primeras 12 semanas epidemiológicas del año 2026, se ha observado una dinámica de circulación sostenida de virus respiratorios, con predominio de influenza A (H1N1 y H3N2) e influenza B, esta última abordada mediante una estrategia de vacunación iniciada a finales del año anterior, orientada a reducir la carga de enfermedad en la población.

Asimismo, se ha documentado la circulación de otros virus respiratorios como adenovirus y parainfluenza, manteniendo un escenario de co-circulación viral estacional, consistente con el comportamiento epidemiológico esperado para este período.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que: “La vigilancia centinela que implementamos a nivel nacional nos permite mantener una detección temprana y oportuna de eventos respiratorios, incluyendo la identificación de nuevas variantes, lo que fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud”.

En ese sentido, el Ministerio reafirma que la toma de decisiones se sustenta en datos epidemiológicos en tiempo real, integrando información de los servicios de epidemiología hospitalaria, las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), y la red nacional de laboratorios.

Como medidas preventivas generales ante la circulación de virus respiratorios, se recomienda a la población: Lavado frecuente de manos, especialmente antes de comer y después de usar el baño; uso de mascarilla en presencia de síntomas respiratorios, mantener distanciamiento físico en caso de enfermedad y acudir oportunamente a los servicios de salud ante signos de alarma.

El Ministerio de Salud, mantiene un monitoreo permanente de la situación epidemiológica, en coordinación con organismos internacionales y en seguimiento a alertas globales, con el objetivo de proteger la salud de la población dominicana.