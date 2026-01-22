Es un hecho: sacan de circulación centenares de pistolas de hidrogel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) retiró del mercado centenares de pistolas y escopetas de juguete que disparan balines de hidrogel, tras determinar que representan un peligro real e inminente para la vida, la salud y la integridad física de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

La información fue ofrecida este jueves por el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, quien explicó que los operativos se realizaron en jugueterías y otros establecimientos comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte de una ofensiva nacional contra productos “que constituyen un riesgo para la salud infantil”.

“Estamos hablando de juguetes que no son inofensivos, como muchos creen. Estos artefactos pueden provocado lesiones oculares severas, incluyendo desprendimiento de retina, inflamación grave y pérdida total o parcial de la visión y no vamos a permitir que esto ocurra en nuestro país”, advirtió Alcántara.

El funcionario anunció que los operativos continuarán en los próximos días en otras ciudades del país “hasta sacar del mercado el último la totalidad de estos juguetes”.

“Nuestra prioridad es prevenir tragedias. Un solo disparo de estos balines, incluso a corta distancia, puede causar daños irreversibles, como la ruptura del globo ocular. No esperaremos a que ocurra una desgracia mayor para actuar”, subrayó.

Explicó que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley No. 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, “los productos y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, consumidos o utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligro o nocividad ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor o usuario”.

“Actuamos conforme a la ley al retirar del mercado las pistolas y escopetas de juguete, por representar un grave riesgo para la salud y la seguridad de los niños, porque nuestro deber facultativo es proteger al público frente a productos peligrosos, garantizar la seguridad del consumo y exigir que los riesgos previsibles sean advertidos eficazmente a la población”, indicó.

Retiro voluntario

Alcántara indicó que, tras la medida, algunos comerciantes han contactado voluntariamente a la institución para informar que procederán a retirar de sus inventarios este tipo de productos.

Agradeció la disposición de estos comerciantes de retirar voluntariamente estos productos y exhortó a todos los negocios a hacer lo propio, “porque seguridad de nuestros niños está por encima de cualquier interés comercial”.

Cabe recordar que a mediados de la semana pasada Pro Consumidor prohibió oficialmente la comercialización de pistolas y escopetas de juguete que utilizan balines de hidrogel, debido al alto riesgo que representan para la seguridad y la salud pública.

Alcántara agregó que estos productos ya han sido prohibidos en países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros.