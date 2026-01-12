Hermanos Espaillat se enfrentan a acusación formal hoy en tribunal

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat comparecerán hoy por primera vez ante el juez del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, designado para evaluar y decidir si las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra por alegado homicidio involuntario tienen méritos para enviarlos a juicio de fondo.

Ambos fueron sometidos a la justicia por la muerte de 236 personas ocurrida el pasado 8 de abril del 2025, tras colapsar el techo del centro de diversión Jet Set, que también dejó un saldo de más de 100 lesionados. La tragedia se produjo mientras las hoy víctimas disfrutaban de una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien es parte de los fallecidos.

Las acciones legales contra los hermanos Espaillat presentadas por víctimas, querellantes y actores civiles que además de indemnizaciones económicas piden condena, se elevan a 346, conforme a la acusación formal presentada por el Ministerio Público el 17 de noviembre del 2025.

Familiares de varias víctimas, así como lesionados, han solicitado indemnizaciones de RD$50 y hasta RD$300 millones, y otras han arribado a acuerdos de compensación y apoyo humano con los propietarios del centro de diversión, según informaciones ofrecidas por Miguel Valerio, representante legal de Antonio Espaillat.

El Ministerio Público sustenta la acusación contra los hermanos Espaillat, en cientos de elementos de prueba que alegadamente comprometen la responsabilidad de ambos en la violación de los artículos 319 y 320 del Código Procesal Penal (CPP).

Afirma el órgano de persecución que Antonio y Maribel “agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización (aires acondicionados) de gran volumen, y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura”.

Agrega que además “ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes”.

OTROS DEMANDADOS

Por la tragedia en el Jet Set también han sido demandados Ana Grecia López, esposa de Antonio, Evelyn Espaillat de Aybar y la empresa Inversiones E y L, SRL. Contra ellos presentó también formal querella Cinthia Mercedes Nadal Porro, quien se constituyó en parte civil, a nombre de su hija Catherine Marie Najri Nadal, fallecida en la tragedia, por la que solicita una indemnización por daños y perjuicios ascendente a la suma de RD$300 millones.

Esto porque la empresa citada es la propietaria de la discoteca, según los registros, y de la cual son socios y gerentes, Antonio y Ana Grecia.