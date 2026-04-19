Hija de chofer asesinado por motoconchistas en Santiago: "Él pedía auxilio y prefirieron grabar"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Entre lágrimas, la hija de David Carlos Abreu Quesada, quien laboraba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago, pidió justicia por la muerte de su padre y lamentó que, en medio de la agresión, algunas personas optaran por grabar en lugar de auxiliarlo.

“Quiero justicia, es mi papá y no se va a quedar así”, expresó Kiara Michelle Abreu de Espinal.

La joven relató que su padre permaneció herido sin recibir asistencia.

“En ese rato que él duró desangrándose tenían la oportunidad de haber hecho algo con él. Quien lo estaba grabando, prefirió grabar en vez de llamar la ambulancia. Él pedía auxilio y ayuda. En el video se ve que él decía que no lo dejaran morir”, sostuvo.

Según su testimonio, el hecho se habría originado tras un roce con un motoconchista, lo que provocó que varios motociclistas lo persiguieran y agredieran.

“Cuando él pudo llegar al Palacio de Justicia, él se tira y uno lo agrede, supuestamente con un puñal”, explicó.

Añadió que su padre recibió dos heridas, una de ellas fatal.

Sobre el caso

La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo al presunto autor de la herida de arma blanca que provocó la muerte de Abreu Quesada.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido la tarde del día anterior, cuando el vehículo pesado conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, generando un conflicto que escaló a una persecución.

Las investigaciones establecen que Abreu Quesada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, ocasionándole una herida punzocortante en el muslo derecho.

En medio de la agresión, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad intervinieron.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una motocicleta vinculada al hecho y el arma blanca utilizada en la agresión.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades individuales.