Gregory Adames, el ex empleado del Jet Set que no encontró empleo al salir de los escombros y forjó su emprendimiento

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Luego del colapso del techo de la discoteca Jet Set, Gregory Adames no solo quedó marcado por lo ocurrido: también tuvo que enfrentar, en los días siguientes, la incertidumbre de no tener cómo sostenerse.

Ex empleado del establecimiento y hoy testigo clave en la investigación, Adames entregó grabaciones telefónicas que documentan el momento del colapso. Pero fuera del proceso judicial, su realidad ha sido otra: la de alguien que, tras sobrevivir, intenta volver a empezar.

En distintas entrevistas ha contado que no encontraba trabajo. A esa dificultad se suma el impacto emocional de la tragedia, que según ha expresado, aún le pesa por las vidas que se perdieron.

“Ahora mismo no tenemos trabajos, tenemos compromisos que cubrir”, dijo en un video publicado hace dos días en redes sociales.

Ante la falta de ingresos, Adames recurrió a una alternativa que ya tenía desde antes: una cuenta de venta de cativías en Instagram creada en 2020, pero que ahora decidió reactivar en medio de la situación.

En el video, pidió apoyo a través del consumo de sus productos, aclarando que no busca ayudas, sino oportunidades para generar ingresos.

Días después, compartió otro mensaje en el que agradece la respuesta recibida y los pedidos que han comenzado a llegar.