Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, identificó al hombre que fue hallado muerto la mañana de este lunes en la acera del Jardín Botánico, en la avenida República de Argentina, próximo a la avenida de Los Próceres, Distrito Nacional.

Se trata de Jacobino Ramírez Ramírez, de 73 años, quien falleció por causas naturales, según el informe preliminar de las autoridades.

“Hasta el momento es una muerte natural. Estamos esperando un informe oficial”, manifestó Pesqueira.

Policía identifica a hombre encontrado sin vida en acera del Jardín Botánico

Agregó que el cadáver del señor le fue entregado a su hija, Angidi Ramírez Díaz, tras un acuerdo arribado con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Cabe destacar que al lugar del hallazgo acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), de la Policía Nacional y decenas de curiosos.