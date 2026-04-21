Estas monedas valen menos que el peso dominicano: la lista sorprende

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El peso dominicano mantiene un valor superior frente a varias monedas internacionales que se encuentran entre las más devaluadas del mundo. La comparación resulta llamativa, pues incluye divisas de países con poblaciones y economías mucho más grandes que la República Dominicana.

Entre las monedas que valen menos que el peso dominicano figuran el rial iraní, el dong vietnamita, la rupia indonesia, el kip laosiano, el guaraní paraguayo, el colón costarricense, el peso colombiano y la rupia de Sri Lanka, entre otras.

Estas devaluaciones responden a factores como inflación interna, sanciones internacionales, desequilibrios fiscales y crisis políticas, que han reducido el poder adquisitivo de dichas monedas.

En contraste, el peso dominicano se ha mantenido relativamente estable gracias a la política monetaria del Banco Central, el flujo constante de remesas y el dinamismo del turismo, lo que ha permitido enfrentar con mayor resiliencia los choques externos.