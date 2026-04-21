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Tragedia

Accidente en la autopista 6 de Noviembre deja al menos tres fallecidos, entre ellos un menor de edad

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre las causas del accidente.

Accidente en la autopista 6 de Noviembre deja al menos tres muertos, entre ellos un menor de edad

Accidente en la autopista 6 de Noviembre deja al menos tres muertos, entre ellos un menor de edadFuente externa

Ninoska Cuevas
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Ninoska Cuevas

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Al menos tres personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida la mañana de este martes tras ser impactadas por un camión de carga que se deslizó en la autopista 6 de Noviembre, específicamente en el cruce de Hatillo, provincia San Cristóbal, en dirección oeste-este.

La información fue confirmada por la Defensa Civil mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde indicó que dos de las víctimas —una mujer y el infante, cuyos nombres no fueron ofrecidos— fueron recuperadas debajo del vehículo y entregadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Accidente en la autopista 6 de Noviembre deja al menos tres fallecidos, entre ellos un menor de edad

Accidente en la autopista 6 de Noviembre deja al menos tres fallecidos, entre ellos un menor de edad

Agregó que la tercera víctima, del suceso ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., es un hombre de aproximadamente 62 años, quien falleció mientras era trasladado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre las causas del accidente.

Sobre el autor
Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

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