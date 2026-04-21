Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Al menos tres personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida la mañana de este martes tras ser impactadas por un camión de carga que se deslizó en la autopista 6 de Noviembre, específicamente en el cruce de Hatillo, provincia San Cristóbal, en dirección oeste-este.

La información fue confirmada por la Defensa Civil mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde indicó que dos de las víctimas —una mujer y el infante, cuyos nombres no fueron ofrecidos— fueron recuperadas debajo del vehículo y entregadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Accidente en la autopista 6 de Noviembre deja al menos tres fallecidos, entre ellos un menor de edad

Agregó que la tercera víctima, del suceso ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., es un hombre de aproximadamente 62 años, quien falleció mientras era trasladado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre las causas del accidente.