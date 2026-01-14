Hombre muere en supuesto enfrentamiento con PN

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía mataron en supuesto enfrentamiento a un hombre señalado como presunto implicado en delitos. El baleado falleció el lunes en un hecho ocurrido en el distrito municipal Santiago Oeste.

El fallecido en el suceso fue identificado como Juan Adames, de 51 años, conocido como “Juan CG”, quien era buscado por la institución del orden.

La situación ocurrió en las inmediaciones del puente del canal de riego Ulises Francisco Espaillat, cuando según la entidad, una de sus unidades trató de detenerlo.

Según el informe preliminar ofrecido por la Policía, Adames habría enfrentado a los agentes durante la intervención, lo que provocó que estos respondieran al ataque con sus armas de reglamento. Dijo que en medio del intercambio de disparos, el hombre resultó herido.

Este caso se suma a otros hechos similares registrados en la provincia de Santiago, donde al menos cuatro personas han perdido la vida desde diciembre de 2025 durante intervenciones policiales.