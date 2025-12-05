La zozobra tiene nombre en Las Cañitas: banda delincuencial domina las madrugadas en ‘El Túnel’

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cerca de “El Túnel”, en el sector Las Cañitas, Distrito Nacional, la zona se convierte en tierra de nadie durante las madrugadas.

Los cañiteros, como coloquialmente se hacen llamar los residentes de dicho barrio, aseguran que un joven apodado Pineo supuestamente lidera una banda criminal que mantiene en zozobra el lugar, aunque reconocen que actualmente ya no existe una ola de delincuencia como antes.

Pero la zona es, por ahora, uno de los principales focos de actos delincuenciales, según las impresiones recogidas por el periódico Hoy. La mayoría de los consultados por este diario para “Hoy en tu barrio” evitaron hasta ser grabados en audio, no permitieron fotos y ni ofrecieron sus nombres por miedo a represalias ante la denuncia.

En la línea que divide a ambos barrios está la popular “cancha-puente”, que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez y está construida sobre una cañada.

El Túnel al que se refieren es el tramo que marca la frontera entre los sectores Las Cañitas y Simón Bolívar, por donde también se accede a Capotillo y La Zurza. En la línea que divide a ambos barrios está la popular “cancha-puente”, que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez y está construida sobre una cañada. “Por ahí es que pasan los tígueres de noche y vienen a atracar aquí”, aseguró un cañitero.

A dicho contexto se suma la inoperancia de los dos únicos destacamentos de la Policía Nacional que existen en todo el sector de Las Cañitas, según denunciaron los residentes.

“Esos destacamentos y nada es lo mismo”, aseveraron. Cuando este medio preguntó por la cantidad de agentes en el lugar, específicamente en la dotación más vieja, ubicada en la calle Libertad, respondieron: “Quién sabe. Hay cuatro patrullando y uno sentado”. Y recordaron “ahí se arman los líos con machetes”.

Agregaron que los focos de atracos y robos más comunes en Las Cañitas son El Tripero, otra zona denominada Santo Domingo y el 24. Durante un recorrido de aproximadamente cuatro horas por el sector, el pasado viernes 31 de agosto, reporteros del periódico Hoy constataron la ausencia de agentes policiales en las calles.

Esto, pese a que el Ministerio de Interior y Policía anunció recientemente un aumento del patrullaje del 13 % al 28 % en diferentes puntos.

La ausencia policial en las calles y las quejas de los cañiteros por la delincuencia contradicen la inversión estructural del Gobierno en uno de los dos destacamentos de Las Cañitas, específicamente en la calle 10, donde hace poco más de un año las autoridades anunciaron las “modernas instalaciones distribuidas en dos niveles”.

«En la planta baja se encuentra una confortable recepción, oficina para el comandante, oficina para un oficial de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), depósito para pertrechos, dormitorios separados para agentes femeninos y masculinos, celdas separadas para hombres y mujeres, y una cocina.

El segundo nivel alberga un centro de datos y monitoreo de cámaras, las oficinas del comandante y subcomandante, un salón de reuniones, dormitorios para hombres y comedor», dijo el Gobierno luego de la inauguración del destacamento Las Cañitas.

Pese a esto, tanto líderes comunitarios con más de 50 años residiendo en el sector como otras personas de allí puntualizaron a este diario que “ya la delincuencia no está como antes. Solo existen robos mínimos”.