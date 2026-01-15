Llegan a Cuba los restos de los 32 militares muertos en los ataques de EE.UU. en Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los restos de los 32 militares cubanos que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribaron este jueves a La Habana.

Los cuerpos llegaron en avión sobre las 7 de la mañana (11.00 GMT) al aeropuerto internacional José Martí de la capital, donde les esperaban el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor, Raúl Castro, y varios ministros y autoridades del país.

"La patria duele y se eleva", aseguró en el recibimiento en el aeropuerto el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien aseguró que los fallecidos "pelearon hasta la última bala" por "la causa más justa".

"Cuba no claudica, aunque para defender la dignidad tenga que pagar un alto precio", afirmó el ministro en un discurso en la propia pista del aeropuerto, ante los vehículos militares que portaban los restos mortales cubiertos por banderas cubanas.

A continuación está previsto que se inicie un recorrido por las calles de La Habana. El trayecto de los féretros terminará en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), en donde serán expuestos al público.

Ésta es la primera de dos jornadas en las que el Ejecutivo de la isla se volcará de lleno en sus denuncias contra el operativo de Washington en Venezuela y la captura de Maduro del pasado día 3, una acción a la que ha calificado en distintas ocasiones como un "secuestro".

El viernes, el Gobierno encabezará una manifestación en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana y que el oficialismo cubano utiliza como sede para actos de reafirmación y denuncia.

Tras concentrarse en la tribuna se dará inicio a una "marcha del pueblo combativo", recuperando una iniciativa ideada en los años 80 por el entonces presidente Fidel Castro y que se ha empleado en escasas ocasiones.

La última marcha del pueblo combatiente tuvo lugar en diciembre de 2024, en respuesta a la victoria del presidente estadounidense, Donald Trump. Fue la primera en décadas.

El Gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela. En especial tras confirmar la muerte de 32 "combatientes" cubanos durante el operativo.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Restos de los militares muertos en ataques de EE.UU. en VenezuelaFuente externa

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó, tras analizar "acuerdos escritos confidenciales" entre Caracas y La Habana, que esta colaboración se remonta a 2006, cuando eran presidentes, respectivamente, Hugo Chávez y Fidel Castro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)".