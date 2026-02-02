Hoy en la historia, Nace Federico Velásquez Hernández

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Federico Velásquez Hernández fue un periodista, ministro y vicepresidente dominicano. Nació en Guazumal, Tamboril, Santiago, el 2 de febrero de 1868. Se destacó en el periodismo y como escritor polémico. Dirigió el periódico “La Redención”. Fue colaborador de los gobiernos de Horacio Vásquez y Ramón Cáceres. Fue elegido vicepresidente de la República por el Partido Horacista en 1924. Fue uno de los firmantes del Tratado Plan Hughes-Peynado. Murió en Puerto Rico, el 26 de julio de 1934.

Tal día como hoy

1461

Inglaterra. En Herefordshire -en el marco de la guerra de las Dos Rosas- se libra la batalla de Mortimer’s Cross.

1653

Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad.

1837

El papa Gregorio XVI inaugura el Museo Etrusco del Vaticano.

1861

Estados Unidos. Nace Solomon Robert Guggenheim, empresario, filántropo y coleccionista de arte estadounidense.

1866

En Madrid fracasa un intento de derrocamiento del gobierno unionista.

1920

La Unión Soviética reconoce la independencia de Estonia.