Consultorio de Familia: salud mental

Publicado por Soraya Lara de Mármol Creado: Actualizado:

Pregunta de la lectora: ¿Cómo puedo cuidar mi salud mental?

Respuesta de la terapeuta: El cuidado de la salud mental ha de ser un compromiso individual y de lealtad con uno mismo. Es un acto de amor y de autocuidado.

La salud mental estará influenciada en primer lugar por la herencia evolutiva, el cuidado, el autoconocimiento y la cooperación mutua. La experiencia y el conocimiento durante el desarrollo contribuyen a fortalecer el self. Segundo, se deben observar los sentimientos que revelan cómo estamos y cómo nos sentimos frente a nuestro propio cuerpo y ante los demás. En tercer lugar, mantener una relación satisfactoria con el entorno provee estabilidad en la salud mental.

La estabilidad mental implica variaciones en el devenir. Se puede transitar por experiencias frustrantes, traumáticas, desesperanzadoras y angustiantes, pero la resiliencia personal contribuye con la recuperación, la transformación para fortalecer el “ser”.

La flexibilidad mental también juega un papel preponderante, cuando la persona es capaz de observar lo que le sucede sin obsesionarse, sino con actitud de dolor, pero reflexiva para superarlo. Es mirar sin angustia en el aquí y ahora para buscar alternativas funcionales que favorezcan la recuperación del equilibrio.

En contraposición, podemos observar a una persona con un estado de rigidez mental que no le permite mirar nuevas posibilidades, más bien, sus pensamientos en torno a la problemática son obsesivos, improductivos, con un diálogo interior autodestructivo y autodegradante que desestabiliza y altera su equilibrio emocional.

La salud mental es una conquista diaria, un acto de conciencia suprema frente a las vicisitudes y la resiliencia.

Cuide de su salud mental.