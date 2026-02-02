Importante entrevista

Creado: Actualizado:

Por interesante, vale puntualizar los temas tratados por los dirigentes agrícolas Iván Tió Pimentel, Juan Pablo Pérez y Santos Paulino en el Encuentro Económico HOY (19-1-26).

Resaltaron la importancia del cultivo del arroz, cuya producción de 2025 estimaron en 15 millones de quintales, con un incremento de 12%, que atribuyen al uso de variedades de alto rendimiento.

Solicitaron al Gobierno financiamiento a largo plazo con tasas blandas, para mecanizar el cultivo del arroz y así disminuir costos de producción.

Pidieron que las cuotas de los permisos de importación regresen a subastarse en la Bolsa Agroempresarial Dominicana para mayor transparencia y distribución equitativa.

Solicitaron construir las presas de Amina, Guayubín y Boca Dos Ríos en la línea noroeste, para incorporar 180 tareas a la producción. Reclamaron un amplio programa de nivelación de suelo y construir y mejorar los caminos vecinales.

Aquí tiene taller el nuevo ministro de Agricultura.