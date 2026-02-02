Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Noche de arte creativo y pensamiento divergente

Los organizadores, Eliosnet Vidal y Anabelle Lucas, directivos de la escuela, agradecieron a Dios por todo lo que lograron.

Escuela y Fundación de Arte Eliosnet

Una vez más se presentó la esperada exposición “Hilvanando Ilusiones 2026 – Dominicana Pinta Bien”, organizada por la Escuela y Fundación de Arte Eliosnet y el Hotel Catalonia Santo Domingo.

Lo que allí se vivió fue algo que llena de orgullo y emoción, no solamente a los padres de los niños y adolescentes participantes, sino, a todo el que tiene la oportunidad de observar la muestra, porque el talento, creatividad, trabajo impecable y compromiso mostrado en las artes visuales, diseño de moda, actuación y canto, es algo que definitivamente eriza la piel y pone en alto al país.

El entusiasmo y alegría se apreció en la mirada de los protagonistas de la noche, quienes desfilaron con coloridos atuendos de su creación, otros cautivaron con su voz interpretando la canción Dominicanita, de Rafael Solano y los demás con su actuación.

La muestra permaneció abierta hasta el pasado 21 de enero, en el Catalonia y sigue en Ágora Mall, Downtown Center, BlueMall y Punta Cana. En abril irá Panamá..

Cuento con 16 años de experiencia en la cobertura de eventos sociales, realización de reportajes y entrevistas. Tengo una licenciatura en Comunicación Social y una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa.
