Hoy ocurrirán lluvias débiles a moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un sistema frontal provocará lluvias débiles a moderadas, ráfagas de viento y tormentas eléctricas en Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago, Duarte, Hermana Mirabal, Espaillat, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Azua, San Juan y el Gran Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que en el Gran Santo Domingo también hará aguaceros locales, ráfagas de viento y posibles tronadas.

Diez provincias bajo alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó alerta verde para las provincias Puerto Plata, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo y el Distrito Nacional.