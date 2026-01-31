Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Incide una vaguada

Hoy ocurrirán lluvias dispersas

Las lluvias iniciarán en la mañana y que serán más intensas en la tarde y horas de la noche.

Martes lluvioso

Martes lluvioso

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

Una nueva vaguada provocará lluvias dispersas, con posibles tronadas y ráfagas de viento en localidades de San Cristóbal, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Valverde, Santiago y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y que serán más intensas en la tarde y horas de la noche.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que estarán calurosas en el día bajas en la noche y la madrugada, en especial en zonas montañosas y valles, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking