Hoy ocurrirán lluvias dispersas

Una nueva vaguada provocará lluvias dispersas, con posibles tronadas y ráfagas de viento en localidades de San Cristóbal, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Valverde, Santiago y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y que serán más intensas en la tarde y horas de la noche.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que estarán calurosas en el día bajas en la noche y la madrugada, en especial en zonas montañosas y valles, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.