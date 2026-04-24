Hubieres y Nuria dos “clavitos” en los planes de Jochy y Hugo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

En los diálogos coloquiales entre Hugo Beras y Jochy Gómez por Whatsapp durante la planificación del proyecto de semaforización que abortó, y por lo que ambos están siendo procesados por alegada defraudación, mencionan a Juan Hubieres y a Nuria Piera como dos supuestos obstáculos a vencer dentro de sus planes.

Hugo Beras, quien en menos de dos años ocupó tres cargos de importancia en la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como director del Instituto Nacional de Tránsito Transporte Terrestre (Intrant), llegó incluso a modificar el concepto planteado por el presidente de la República para la adquisición de autobuses, y adaptarlo a los intereses suyos y de su amigo Jochy.

Lo anterior se desprende del informe pericial realizado por el Inacif a uno de 10 celulares, de los cuales fueron extraídas y analizadas todas las informaciones almacenadas, y aportadas por el MP como pruebas de su acusación a los dos principales imputados de supuestamente liderar una red de corrupción y crimen organizado que fue desmantelada durante la llamada Operación Camaleón.

Diálogos reales

Para esta historia escogimos los chats extraídos de los celulares a partir del 17 de enero del 2022, en los que Hugo Beras utiliza el coidename Owner (un identificador secreto o provisional utilizado para referirse a un proyecto, producto, persona o lugar para proteger la confidencialidad) para hablar del tema con Jochi.

Ese día Jochi le envía el siguiente mensaje: “ Dímelooo, esta semana estás juramentado y luego ITV comenzó bueno el año! Ya yo estoy de vuelta y activo”.

Owner (Hugo) le responde: “Buen día. Tenemos que vernos. Con Dios”.

“Esta semana nos vemos después de tu juramentación”, le dice Jochy y cierra con un emoji de alegría. Owner le responde con un “ jajajajajaja”.

El 4 de febrero del 2023, previo a la adjudicación del contrato que estaba pautado para el 18 de mayo de ese mismo año, Hugo, quien es dueño de la empresa Aurix que participaba en la licitación, le dice al director del Intrant: “Vamos a estar a nivel de USA en alianzas con big data y primer país del caribe en una alianza a este nivel”.

A esto, Hugo contesta: “Viejo, pero esto es trascendental (en mayúscula), tratemos de anunciarlo POR TODO LO ALTO. Gracias (emojis de manos orando) por ese super apoyo (mayúsculas); a lo que Jochi le responde: “Yo soy tuyo! A ti por la confianza. Regreso mañana para no perder tiempo y el lunes a primera hora estamos activos”.

Hugo continúa y le dice: “Perfecto no perdamos tiempo. Incluso con lo que tenemos podemos ir trabajando en lo que montamos la ampliación del sistema de semáforos inteligentes. Mira cómo va a quedar “TU CENTRO DE SEMAFOROS. En agosto estará listo”.

Y agrega: “para esa fecha debemos tener listos el Distrito completo, ya como primera etapa luego de la licitación de los semáforos restantes para el distrito, y el gran Santo Domingo se puede terminar en los meses siguientes”.

Hubieres y Nuria

El 4 de marzo en las conversaciones entre Hugo y Jochi salen a relucir los nombres del empresario del transporte Juan Hubieres, y el de la periodista Nuria Piera, como si fueran “dos piedritas” molestosas en en sus planes.

Ese día Jochi le escribe a Hugo diciendo: “Good morning! Perfect. Sí ya estoy encima de Hubieres (Juan). Te mantengo al tanto”, a lo que el exdirector del Intrant le responde: “Perfecto, va a salir mejor de lo que pensé, es una oportunidad para debilitarlo o salir de él”.

“El lunes nos vemos sin falta”, agrega Jochi y Hugo le dice; “Ok.”

Luego Jochi agrega: “y sobre (pone figurita de semáforo) vamos con todo” a lo que Hugo concluye diciendo: “Excelente, alinea EN TODO”

El 26 de abril, la conversación entre los dos principales imputados en el caso “Camaleón”, giró en torno a la periodista Piera y una entrevista que esta le haría a Hugo en el Intrant.

“Míster” le dice Hugo a Jochi en un chat, “va Nuria mañana a entrevistarme con el tema del proceso. Hemos repasado todos los puntos hoy. Mañana estaré acompañado del comité completo para poder aclarar cualquier inquietud. Ella recibió un reguero de cosas que le hablé con ella hoy y por eso va mañana. Entiendo que todo saldrá bien”, dice Hugo y termina con el emoji de dedo pulgar.

“Esta película ya es una serie! Ese group… que bien… no esperan ni que termine el proceso para cuestionar con base”, dice Jochi, a lo que Hugo responde: “así es. Pero todo tranquilo. Hoy trabajamos el día en eso”.

Jochi le sugiere que si necesita alguna información que se la pida que él se la proporciona, y Hugo le responde: “justamente eso iba a pedir”.

“Yo me encargo…”, respondió Jochi.

Hugo le dice: “pero manéjalo”.

Le refiere a Jochi que el tema de Nuria “es que estamos poniendo una tecnología que va dirigida a una persona. Cuestiona la fórmula de selección, dice que es muy discrecional, incluso que ella había visto eso en el contrato de peaje-sombra; las empresas que están participando quienes eran, se ve que son cosas infundadas por alguien que se las pasó, pero te reitero que me siento tranquilo con los del encuentro de hoy con el equipo”, dice Hugo.

¿Quieres mantener esto relax hasta la implementación o podemos calentar un poco el ambiente? le pregunta Jochi a Hugo, y continúa diciendo, “ Tengo mis feelings con estrategia”.

El Fideicomiso

“Qué vaina con esto”, escribió Hugo, y Jochi contestó:

“De verdad no sé qué lavada de cerebro le dio Niurka a Juan Francisco. Pero no puede ser que a alguien se le ocurra ahora descojonar a Fimovit. Te prepararon un borrador de carta solicitándole al tesorero nacional hacer un cambio”.

“Ok. Tranquilo… todo lo vemos juntos”, volvió a escribir Hugo.

Se referían a cambios vinculados al Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovid ) y operatividades del Intrant en el marco de la modernización del sistema de transporte.

El tema ya lo habían tocado el 7 de febrero, luego de que Jochi le enviara a Hugo una información publicada en el Listín Diario al respecto, y le dice que “debe escribirle (al Presidente) y darle un update”, a lo que el director del Intrant asiente y le dice a Jochi: “como te comenté, le dije al Ministro y a los demás”.

“Dale”, agrega Jochi, “ ya él tiene la infor informalmente de que no anda como él propuso… y que hubo reunión de estrategia y no fue de acorde a como se planteó originalmente”.

Cambian decisión presidente

Hugo le contestó enviándole por el chat la siguiente comunicación que dice: “Buenos Días Presidente, le escribo porque estoy observando y le hice la salvedad al Ministro, que el proyecto no va exactamente como usted lo planteó. Tenemos el tiempo para corregir bien todo, y el pliego lo estamos revisando para licitación de adquisición de autobuses pero el concepto no va exactamente con lo que usted planteó desde el primer día…”.

Jochi le contesta: “Perfect, ya me encargo yo de mi lado también. Anoche tuve reunión hasta tarde y creo que hoy después de las 10 me vuelven a llamar ahora estamos nocturnos para temas elecciones”, puntualizando con un emoji de satisfacción.

El supuesto fraude por el que están siendo procesados penalmente Hugo, Jochi y otras cinco personas y varias empresas ha sido estimado por el Ministerio Público en RD$1,317 millones.