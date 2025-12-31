IDAC registrará 2025 récord histórico de operaciones aéreas

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) registrará más de 213 mil operaciones aéreas antes de finalizar este año, cifra récord histórica de esa institución.

El director de la entidad, Igor Rodríguez Durán, resaltó que los controladores aéreos realizan una labor extraordinaria, para garantizar la seguridad y la eficiencia del tránsito aéreo.

Informó que al 26 de diciembre, registraron 213 mil 765 operaciones aéreas en el territorio nacional, lo que afirma refleja un récord en el incremento del tránsito aéreo.

Rodríguez Durán explicó a HOY que las operaciones incluyen vuelos comerciales, privados, chárter y de carga, los cuales fueron gestionados de manera segura y eficiente, gracias al trabajo continuo del equipo de controladores aéreos adscritos a la Dirección de Navegación Aérea (DINA).

Destacó la labor, compromiso y profesionalismo del personal técnico y operativo, del cual dijo que trabaja las 24 horas del día para garantizar la seguridad de las aeronaves, pasajeros y tripulaciones que transitan por el espacio aéreo nacional.

El titular de Aviación Civil señaló que debido al aumento de las operaciones durante la temporada navideña, han fortalecido los protocolos de seguridad, coordinación interinstitucional y la supervisión técnica.

Aseguró que ese esa manera, el sistema de navegación aérea del país continúa operando bajo los más altos estándares internacionales.

Rodríguez Durán reiteró su “compromiso de seguir el fortalecimiento de la aviación civil dominicana, en apoyo del crecimiento del sector aéreo y turístico, para garantizar un servicio seguro, eficiente y confiable para los usuarios del espacio aéreo nacional”.

El país ha visto un aumento considerable de llegada de viajeros.