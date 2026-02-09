Iglesia Católica realiza relanzamiento del Movimiento Nacional Renacer Familiar

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Tamboril, Santiago.- La Iglesia Católica realizó el acto de relanzamiento del Movimiento Nacional Renacer Familiar, a fin de ayudar a las familias dominicanas a vivir en amor y a llevar a toda la sociedad el mensaje de continuar cultivando los valores, promoviendo retiros, charlas y acciones solidarias que contribuyan a ese propósito.

El padre Domingo Collado, de la Parroquia Santa Ana del sector Nibaje y asesor del movimiento, por disposición del arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, dijo que esta iniciativa pretende que los valores fundamentales se hagan presentes en todas las familias, tras señalar que si este movimiento crece, crecerá toda la sociedad.

Durante el acto celebrado en Loppiza, Tamboril, en un ambiente de fe, alegría y confraternidad, fue reconocido el arzobispo emérito de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio.

La pareja de esposos Félix y Margarita López, fundadores del movimiento, resaltaron el carácter protector y pastoral del prelado, a quien calificaron como una figura emblemática, “el Papa del movimiento”, que desde ahora tendrá alcance nacional en las distintas arquidiócesis del país.

De la Rosa y Carpio agradeció el reconocimiento y exhortó a los integrantes a continuar firmes, señalando que la República Dominicana necesita iniciativas que fortalezcan la familia, “célula principal de la sociedad”.

El evento se desarrolló entre oraciones, música, testimonios y lágrimas de emoción, con la participación de asesores pastorales, coordinadores diocesanos y nacionales, en un marco de espiritualidad y unidad.

Fundado en 1995 en Tamboril, Renacer Familiar trabaja por la sanación emocional y el crecimiento espiritual de los hogares dominicanos, promoviendo retiros, charlas y acciones solidarias en favor de la familia.