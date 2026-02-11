Iglesia y entidades abren centro salud mental en Bameso

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Para detener el deterioro de la salud mental en República Dominicana, hay que acompañar a la familia desde el hogar y s la comunuidad y con el establecimiento de unidades de atención en barrios y comunidades.

Con esos fines fue abierto el Centro de Atención Integral Psicoafectivo Espiritual Madre Asunción, en el barrio Mejoramiento Social (Bameso), del Distrito Nacional, que estará conformado por psicólogos, psiquiatras y apoyo emocional multidisciplinario.

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y la Congregación Religiosa Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús unieron esfuerzos para ofrecer servicios de orientación, terapias y sensibilización sobre las problemáticas de salud mental a los barrios carenciados, ante el incremento de actos violentos.

Alexis Peña, en nombre de la Codonbosco, planteó que ante la ola de hechos violentos que a diario ocurren en la sociedad y la poca asistencia del Estado, las personas que padecen de situaciones de salud mental no encuentran asistencia en los hospitales y que por eso han decidido dar el primer paso para colaborar con la gente en las situaciones que enfrentan.

En ese orden, solicitaron al Ministerio de Salud Publica y al Servicio Nacional de Salud (SNS) crear unidades de salud mental, pie diabético y de geriatría en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (Morgan), ya que es una necesidad urgente para la población.

Codonbosco y el Centro de Educación por la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) solicitaron participación y colaboración de las autoridades de salud para emprender proyectos de esa magnitud en otras comunidades.

El centro está ubicado en la calle Domingo Moreno Jiménez 50, del citado sector Mejoramiento Social, en la parte alta de la ciudad capital.