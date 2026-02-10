Combate de trastornos
Salud mental en RD: 5 cosas que debes saber sobre el nuevo plan gubernamental
El programa estratégico se organiza en tres ejes
El ministro de Salud, Víctor Atallah, ha revelado que los trastornos mentales van en ascenso, durante la presentación del programa estratégico de salud mental 2026-2030.
El plan contempla la ampliación de unidades de atención en crisis a nivel nacional, con el objetivo de disminuir episodios graves en pacientes y fortalecer la red de servicios públicos. Sin embargo, también evidenció el vacío estadístico que existe en el país, donde se estima —según organismos internacionales— que el 4.7 % de la población ha sufrido depresión y un 5.7 % ansiedad.
Para enfrentar este reto, se anunció la creación del Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental, que servirá para levantar estadísticas más precisas y coordinar nuevas unidades de rehabilitación de intoxicación por drogas, tercera causa de ocupación hospitalaria en el país.
Entre los avances ya logrados, el Ministerio de Salud destacó:
• 33 nuevos protocolos con énfasis en atención primaria y cobertura nacional.
• El Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental, que amplió su horario hasta la medianoche y ha recibido más de 16,000 llamadas.
• La existencia de 18 unidades de intervención en crisis, 17 de ellas con terapia electroconvulsiva, y un total de 137 camas distribuidas en la red pública.
El programa estratégico se organiza en tres ejes: acompañar, informar/educar y promocionar la salud mental, además de siete programas específicos que buscan acercar la atención psicológica, dar apoyo emocional, orientar a jóvenes, garantizar continuidad de tratamientos y fortalecer la salud emocional comunitaria.