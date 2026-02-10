Salud mental en RD: 5 cosas que debes saber sobre el nuevo plan gubernamental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Salud, Víctor Atallah, ha revelado que los trastornos mentales van en ascenso, durante la presentación del programa estratégico de salud mental 2026-2030.

El plan contempla la ampliación de unidades de atención en crisis a nivel nacional, con el objetivo de disminuir episodios graves en pacientes y fortalecer la red de servicios públicos. Sin embargo, también evidenció el vacío estadístico que existe en el país, donde se estima —según organismos internacionales— que el 4.7 % de la población ha sufrido depresión y un 5.7 % ansiedad.

Para enfrentar este reto, se anunció la creación del Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental, que servirá para levantar estadísticas más precisas y coordinar nuevas unidades de rehabilitación de intoxicación por drogas, tercera causa de ocupación hospitalaria en el país.

Entre los avances ya logrados, el Ministerio de Salud destacó:

• 33 nuevos protocolos con énfasis en atención primaria y cobertura nacional.

• El Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental, que amplió su horario hasta la medianoche y ha recibido más de 16,000 llamadas.

• La existencia de 18 unidades de intervención en crisis, 17 de ellas con terapia electroconvulsiva, y un total de 137 camas distribuidas en la red pública.

El programa estratégico se organiza en tres ejes: acompañar, informar/educar y promocionar la salud mental, además de siete programas específicos que buscan acercar la atención psicológica, dar apoyo emocional, orientar a jóvenes, garantizar continuidad de tratamientos y fortalecer la salud emocional comunitaria.