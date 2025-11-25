Implementar políticas públicas eficientes

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La doctora Odile Camilo Vincent, rectora de Unibe, resaltó el valor de que un medio de comunicación asuma con responsabilidad su función formativa además de informar. “Cuando un medio decide abrir un espacio para la educación cívica, pensamiento crítico y la promoción de una cultura de paz da un paso trascendente deja de ser solo observador y se convierte en agente de cambio”.

Manifestó que este panel, conformado por panelistas en derecho y psiquiatría y psicología, refleja con claridad de que la violencia contra la mujeres es un fenómeno complejo y multidimensional que exige miradas complementarias.

“Nuestros datos oficiales nos recuerdan la gravedad del desafío, según la ONE, en su compendio de mujeres fallecidas en condiciones de violencia, decenas de mujeres pierden la vida cada aña en mano de la violencia. Documenta que en este país al menos una da cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida”, dijo.

Afirmó que desde Unibe reafirman el compromiso de ser una plataforma para el análisis la generación de evidencia y la búsqueda de soluciones. “Como universidad entendemos que la prevención de la violencia contra las mujeres no se limita en el ámbito sanitario o legal requiere educación,valores,reflexiones, conversaciones valientespolíticas públicas bien intencionadas y una ciudadanía informada, sensible y activa”.

Mirada integral:

Acciones preventivas de múltiples sectores

“En el marco de actos alusivos al Día Internacional de la no violencia contra la mujer resulta oportuno reunir, como ahora ocurre, a los distinguidos especialistas que acabamos de enumerar para una exhaustiva reflexión sobre la urgencia de promover entornos seguros, respetuosos y libres de violencia en la sociedad dominicana”, expresó Nelson Marrero, subdirector del periódico Hoy al pronunciar las palabras de bienvenida.

Afirmó que es momento para que a partir de estas exposiciones quede configurada una mirada integral para identificar con la mayor precisión posible los factores que han dado auge a la violencia de género y que estos argumentos tengan el efecto de subrayar la forma en que deben ser fortalecidas las políticas, iniciativas y acciones preventivas con participación de múltiples sectores.

“Es por ello que la jornada para la que el periódico HOY y esta casa de altos estudios han logrado el concurso de especialistas que arrojarán luz sobre la incidencia de una de las peores calamidades sociales tiene lugar bajo la dramática consigna de -Hagamos de la no violencia un compromiso de todos".

En su intervención, el señor Marrero manifestó que “sea este el comienzo de un diálogo que garantice resultados eficaces; que no se limita a esta fecha, en el que surjan propuestas que reconozcan la importancia de recurrir más significativamente a la educación ciudadana que enfatiza en el respeto a la vida”.