Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre por amenazas de atentado contra el Metro

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Inteligencia (Dintel) informó que fue trasladado a la cárcel pública Las Parras el imputado Rafael Santana Mirely, a quien un tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, tras ser acusado de realizar amenazas de atentado a través de redes sociales.

De acuerdo con el informe oficial, Santana Mirely habría difundido videos en plataformas digitales en los que amenazaba con detonar bombas en las inmediaciones del Metro de Santo Domingo, generando alarma pública y activando los protocolos de seguridad e inteligencia correspondientes.

Se recuerda que el arresto del imputado fue realizado por miembros de la Subdirección Regional de Inteligencia Santo Domingo Oeste (Dintel), en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que el imputado permanecerá recluido en el referido centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones y se desarrollan los procedimientos judiciales de lugar.