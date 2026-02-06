Cooperativa San José celebra sus 75 años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la conmemoración de su 75 aniversario, la Cooperativa San José, Tu mano amiga, sostuvo un encuentro con comunicadores y representantes de distintos medios de comunicación, concebido como un espacio de diálogo, cercanía y reafirmación de su compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación abierta.

La actividad se llevó a cabo el martes 4 de febrero de 2026, en el restaurante El Serrano, en San José de las Matas.

Durante las palabras de apertura, el doctor Piero Espinal reconoció a las personas que, desde diferentes ámbitos, han sido parte de la trayectoria de la institución. Destacó que el crecimiento sostenido de la cooperativa descansa en el diálogo permanente con su comunidad, una política de puertas abiertas y la confianza que se construye a partir de información clara y acciones coherentes. En ese sentido, subrayó el rol de la prensa como aliada fundamental para acercar la información a la ciudadanía, aportar contexto y contribuir al fortalecimiento de la vida democrática y el desarrollo local.

Por su parte, el licenciado Melvin Rodríguez, gerente general de la institución, agradeció la presencia de los comunicadores y señaló que el encuentro representa un momento de gratitud a Dios, a los fundadores y a todas las personas que han creído en el proyecto cooperativo a lo largo del tiempo. Indicó que la historia de la Cooperativa San José no se explica únicamente desde los resultados financieros, sino desde una convicción profundamente humana, “nacida en comunidad y sostenida con trabajo, responsabilidad y fe”, que demuestra que es posible construir desarrollo desde la solidaridad.

Durante su intervención, el gerente general compartió indicadores que reflejan la solidez institucional alcanzada, entre ellos activos brutos superiores a los RD$39,000 millones, un patrimonio cercano a los RD$13,000 millones y resultados por encima de los RD$2,650 millones en el último año. Estos logros, explicó, han permitido continuar fortaleciendo la estabilidad, la innovación tecnológica, la expansión institucional y, especialmente, la protección del ahorro de los asociados.

Asimismo, presentó la agenda conmemorativa del mes aniversario, definida como una “agenda viva” y participativa, orientada a distintos públicos y con mensajes diversos, con el propósito de que esta etapa de conmemoración sea también una conversación abierta con la comunidad y un ejercicio de cercanía institucional.

Como parte del programa, se proyectó el nuevo comercial institucional, inspirado en historias reales que reflejan la promesa de acompañamiento de la cooperativa, así como un documental histórico que recoge los principales hitos, transformaciones y aportes de sus 75 años de trayectoria. La bendición de la cena estuvo a cargo del Lic. Haliday Saturria presidente del Consejo de Vigilancia.

El encuentro concluyó con palabras de cierre a cargo de Mercedes Carmen Estévez y en un ambiente de cercanía y camaradería con los aliados de la comunicación y con la presentación artística de Ivano finalizó el exitoso evento.

Principales actividades del Mes Aniversario (resumen)

Entre las actividades anunciadas se incluyen encuentros internos con empleados y directivos; celebraciones religiosas, como misas de acción de gracias en distintas localidades; actividades comunitarias y deportivas, entre ellas baloncesto, voleibol y un torneo de sóftbol entre cooperativas hermanas; un programa especial de radio y una gran presentación artística.