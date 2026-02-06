Encuentro
Best Buddies RD celebrará su IV Congreso inclusivo: Aquí los detalles
Durante esta cuarta edición, el congreso contará con paneles temáticos de alto impacto
La Fundación Best Buddies República Dominicana anuncia la realización de su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral, que se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, en el JW Marriott Santo Domingo, Salón Cacicazgo, en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y las boletas están a la venta a través de la plataforma Ticket Max.
Este congreso se consolida como una de las principales plataformas nacionales para el diálogo, la reflexión y la articulación entre actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios, con el objetivo de continuar impulsando oportunidades reales de inclusión social y laboral para las personas con discapacidad en la República Dominicana.
Durante esta cuarta edición, el congreso contará con paneles temáticos de alto impacto, entre los que se destacan: Ciudades inclusivas, un espacio para debatir el rol de los gobiernos locales, el urbanismo, la movilidad y los servicios públicos en la construcción de entornos accesibles y participativos para todas las personas. Y también, Turismo inclusivo, enfocado en las oportunidades y desafíos del sector turístico para consolidarse como un motor de inclusión.
Además de los paneles, el IV Congreso de Inclusión Social y Laboral será un punto de encuentro para el intercambio de buenas prácticas, experiencias exitosas y la generación de alianzas estratégicas que fortalezcan el compromiso del país con una sociedad más equitativa.
Con esta iniciativa, Best Buddies República Dominicana promueve su misión de promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), apostando al trabajo conjunto como vía para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo.