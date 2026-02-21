Impuesto reduce el mercado del seguro de vida en el país

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El mercado del seguro de vida en República Dominicana se ha reducido significativamente, debido a la carga impositiva aplicada a esas pólizas, afirmó Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).

Señaló que el gravamen ha desincentivado la adquisición y trasladado la demanda hacia el exterior.

Glass explicó que a inicios de los años ochenta el seguro de vida representaba cerca del 30 % de las primas del sector y alcanzaba los US$35 millones. Sin embargo, actualmente ronda los US$7 millones, pese al crecimiento sostenido de la economía.

Indicó que el impuesto aplicado como medida recaudatoria provocó que parte de la población dejara de adquirir esas pólizas y que otra parte optara por contratarlas fuera del país, para evitar la carga fiscal.

Estimó que los dominicanos compran en el extranjero alrededor de US$350 millones anuales en seguros de vida. A su juicio, esa práctica implica que los asegurados quedan protegidos bajo otras jurisdicciones y que recursos generados localmente se canalicen hacia economías externas, en lugar de invertirse en el país.

Explicó que las reservas técnicas del seguro de vida constituyen una fuente importante de financiamiento interno, ya que esos fondos se invierten en el sistema financiero, el sector construcción y en instrumentos de deuda pública, contribuyendo a dinamizar la economía.

Glass subrayó que el seguro de vida también cumple una función social, al servir como red de protección para las familias ante fallecimientos por accidentes, enfermedades o desastres naturales, especialmente en hogares fuera del sistema de seguridad social.

Advirtió que la ausencia de cobertura incrementa la presión sobre los recursos públicos destinados a asistencia social. Informó que el sector asegurador mantiene conversaciones con varias entidades del Gobierno para evaluar la carga tributaria, como parte de la reforma integral de la legislación del sector.