Imputados en prisión preventiva apelan medida

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los siete imputados en el caso SeNaSa que se encuentran en prisión preventiva elevaron recursos de apelación contra la medida que le impuso el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena, el pasado 14 de diciembre.

Miguel Valerio, abogado del exdirector de la institución, Santiago Hazim, confirmó que el recurso de su cliente antes la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue depositado el 6 de este mes.

Dijo que con el mismo procuran que la Corte evalúe las actuaciones del juez de primera instancia y se le impongan medidas más flexibles.

Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Alan Speakler Mateo, están recluidos en el nuevo centro penitenciario Las Parras, mientras que Ada Ledesma Ubiera fue enviada a la de Najayo, en San Cristóbal. A los siete se le dictaron 18 meses de prisión como medida de coerción preventiva.

Los otros tres imputados en el entramado de corrupción, Cinty Acosta Sención, Heidi Pineda y Eduardo Read Estrella están bajo arresto domiciliario.