Inabie defiende salud dos millones de estudiantes de República Dominicana

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar integral de más de 2 millones de estudiantes del sistema público, como lo establece la Ley General de Educación 66-97. No solo garantiza la alimentación escolar, también a través de su Programa de Salud Escolar, brinda atención gratuita bucal, visual, auditiva, preventiva y psicológica en su sede, en jornadas de salud realizadas en más de 7,000 escuelas y en 62 módulos de salud bucal distribuidos a nivel nacional, dijo su director en la conmemoración del Día Mundial de la Salud.

En el 2025, la institución benefició a más de 311,000 estudiantes con servicios integrales de salud y entregó 7,026 lentes correctivos y 405 auxiliares auditivos. Además, evaluó en salud visual 111,804 preuniversitarios, en bucal 37,643, atendió en auditiva 5,664 y realizó 18 cirugías visuales.

El equipo de Nutrición del Inabie realizó 3,407 jornadas de Educación Alimentaria Nutricional (EAN), beneficiando a 143,535 estudiantes, con el objetivo de promover hábitos saludables en la comunidad educativa.

Ya ha sido puestos en servicio seis módulos bucales, para sumar un total de 62 en todo el territorio nacional.

La institución indicó que en marzo pasado realizó a estudiantes 17,696 tratamientos bucales, 4,981 atenciones visuales, incluyendo la entrega gratuita de 423 lentes correctivos, 1,985 atenciones preventivas, 467 auditivas (con 29 auxiliares auditivos entregados) y 17 atenciones psicológicas.

Destacó como una de las acciones más relevantes en el área de salud de su actual gestión la puesta en funcionamiento del Programa de Psicología, focalizado en niños que son atendidos en otros de sus programas y en quienes se identifica la necesidad de apoyo psicológico. “Un estudiante sano aprende mejor y esto representa bienestar para él y sus familias”, afirmó el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, al destacar la importancia de los servicios de salud gratuitos que brinda la institución.

“Desde nuestra llegada a la institución hemos reforzado los servicios de salud, por su importancia”.