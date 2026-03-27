INABIE pone en funcionamiento módulo de salud

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en funcionamiento un nuevo módulo de salud bucal en el Politécnico Gloria María Calcaño de este municipio de Sánchez, con el propósito de impactar a más de 1,260 estudiantes del Distrito Educativo 14-05. La puesta en funcionamiento de este espacio forma parte de las acciones que desarrolla la actual gestión de esa institución, encabezada por su director ejecutivo, Adolfo Pérez, para fortalecer los servicios de salud en el sistema educativo público.

El acto fue encabezado por el subdirector del INABIE, Melvin Ramírez, quien resaltó el compromiso de la entidad con el bienestar integral de los estudiantes.

“Con este módulo seguimos ampliando los servicios de salud que ofrecemos a los estudiantes. Queremos garantizar que tengan acceso a una adecuada atención bucal y promover hábitos de higiene que perduren en el tiempo”, expresó. El INABIE también realizó una jornada de salud integral en la Escuela Básica Rosa Calcaño de este municipio de Sánchez, donde se ofrecieron servicios de atención bucal, visual, auditiva y preventiva a cientos de estudiantes.

El nuevo módulo, el número 62 instalado por el INABIE a nivel nacional, está equipado con tecnología y herramientas especializadas para garantizar un servicio de calidad, incluyendo sillón odontológico, autoclave, equipo de rayos X, compresor de aire, cavitador y otros equipos esenciales. Entre los servicios que se brindan se encuentran profilaxis dental, aplicación de flúor, selladores, obturaciones, restauraciones y extracciones, además de educación preventiva en higiene oral. Además de los estudiantes del Politécnico Gloria María Calcaño, también serán beneficiados los alumnos de los centros educativos Rosa Calcaño, Arroyo Hondo, Abdulia Jiménez y Los Corrales, mediante un programa coordinado con el personal odontológico, informa en un comunicado oficial