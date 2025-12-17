El INABIE mejora calidad de vida de 11 estudiantes con la realización de cirugías de corrección visual

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fsanto Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) cubrió el costo de intervenciones oftalmológicas especializadas a 11 estudiantes de distintos centros de estudios públicos, luego de una evaluación y diagnóstico de su equipo médico, que los acompañó durante todo el proceso de corrección de las condiciones visuales que afectaban su rendimiento académico y su calidad de vida.

Previo a las intervenciones, realizadas como parte de su Programa Nacional de Prevención en Salud Visual y Cirugías Oculares (PRONSAVICO), los pacientes fueron recibidos junto a sus padres o tutores, por el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, quien reafirmó el compromiso institucional de acompañar a las familias en cada etapa del proceso, garantizando apoyo integral antes, durante y después de las cirugías.

“Con estas intervenciones, los estudiantes podrán avanzar en sus estudios sin que la limitación visual sea un obstáculo, mejorando su bienestar y confianza diaria”, destacó el servidor público.

11 estudiante fueron beneficiados

Los estudiantes beneficiados provienen de San Juan, el Gran Santo Domingo y Neiba, lo que evidencia el alcance nacional del programa. Para muchas familias, estos procedimientos resultan inaccesibles por su alto costo, por lo que el INABIE reafirma su compromiso de eliminar barreras económicas y garantizar el derecho a la salud y a la permanencia escolar.

Esta es la segunda jornada de intervenciones oculares de este tipo de este año. En la primera fueron beneficiado 7 estudiantes, para un total de 18.

Alegría, recursos y agradecimientos

La señora Dari Leiny Peña Recio, madre de uno de los estudiantes intervenidos, explicó que desde el nacimiento de su hijo notó una condición visual que no pudo tratar por falta de recursos. “En una primera consulta me dijeron que solo los estudios costaban unos RD$17,000, dinero que no tenía, y por eso tuve que detener el proceso. Gracias al INABIE hoy mi hijo tiene esta oportunidad que le va a cambiar la vida; es una alegría y un alivio enorme saber que todo está cubierto”, expresó.

Al igual que Dari Leiny, otras familias beneficiadas resaltaron la oportunidad que representa para ellos ver a sus hijos regresar a las aulas con una mejor calidad de vida y su capacidad visual restablecida.

Esta jornada fue coordinada por el Departamento de Gestión de Salud Escolar y la División de Salud Visual del INABIE, con el apoyo del Instituto de la Visión (INVIS) y la Clínica Cruz Jiminián, centros habilitados con quirófanos y especialistas en oftalmología pediátrica. Las intervenciones incluyeron corrección de párpados caídos (2), cirugías de estrabismo (8) y una extracción de catarata.

Cada caso fue identificado mediante el proceso de tamizaje que desarrolla la institución en los centros educativos, seguido de evaluaciones diagnósticas especializadas realizadas en la sede del INABIE.

El proceso completo incluyó hospedaje del estudiante y su tutor durante cinco días, analíticas preoperatorias, evaluaciones cardiovasculares pediátricas, estudios diagnósticos, el procedimiento quirúrgico y las evaluaciones postoperatorias hasta la emisión del alta médica, todo de manera gratuita.

Durante el encuentro con las familias, el director ejecutivo estuvo acompañado por el director de Salud y Nutrición, Luis Lizardo, y la encargada de Salud Visual, Claudia Thomas, quienes supervisaron la ejecución de los protocolos médicos y el acompañamiento continuo a los pacientes.

El INABIE reiteró que las jornadas de cirugías visuales continuarán ampliándose con el objetivo de asegurar que cada estudiante diagnosticado con una condición visual que comprometa su aprendizaje reciba una atención completa, gratuita y humanizada.