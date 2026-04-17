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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este viernes el país continúa bajo los efectos de una vaguada y un alto contenido de humedad, condiciones que mantienen el ambiente favorable para la ocurrencia de precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

La institución indicó que durante horas de la mañana se observarán nublados que generarán aguaceros y tronadas aisladas sobre sectores del Gran Santo Domingo, así como en las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

Detalló que, después del mediodía, se sumarán los efectos del calor vespertino, lo que provocará aumentos significativos de la nubosidad, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las zonas antes mencionadas y también en las provincias Duarte, Sánchez Ramírez, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Indomet: lluvias y ráfagas de viento impactarán el Gran Santo Domingo y otras zonas

El organismo indicó que, las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, debido al alto contenido de humedad bajo el que se encuentra nuestra masa de aire y a los períodos de radiación solar.

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, tanto en la costa atlántica como en la caribeña, debido a episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y oleaje localmente anormal.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.