Rayo impacta palmera en La Vega: esto es lo que se sabe del incidente

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Un rayo impactó la tarde de este jueves una palmera en el sector Barranca, del distrito municipal Juan Rodríguez, en la provincia La Vega, provocando que ardiera en fuego.

El hecho quedó captado en videos que circulan en redes sociales, donde se escucha a espectadores expresar su asombro ante el fenómeno atmosférico.

“¡Ay, mi madre!” y “Yo no sé, qué raro no la rajó”, se oye decir en el audiovisual.

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Sobre los rayos

De acuerdo con el analista meteorológico Jean Suriel, aunque la temporada de rayos comienza en mayo, coincidiendo con la época convectiva, este año las descargas eléctricas se han adelantado debido al incremento de las temperaturas y la humedad en el Caribe.

Indicó que el rayo puede alcanzar temperaturas de entre 20,000 °C y 30,000 °C, unas cinco veces más caliente que la superficie del sol.

“En términos de energía, genera un voltaje de 100 a 300 millones de voltios y una corriente que puede superar los 30,000 amperios”, explicó Suriel a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

El experto, además, adelantó que en los próximos días se mantendrán las condiciones favorables para la producción de más descargas eléctricas debido a la influencia de la vaguada en República Dominicana.