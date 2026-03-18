Indomet prevé lluvias débiles a moderadas hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una vaguada al norte de Puerto Rico provocará lluvias débiles a moderadas en ocasiones sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las precipitaciones inician desde mañana y se extenderán hasta la tarde.

El organismo que predice el tiempo informó que la Cordillera Central y el valle del Cibao también recibirán los efectos de las lluvias, pero al entrar la noche.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología vaticina que estarán un poco calurosas durante el día, tornándose bajas en la noche y la madrugada, en especial en zonas de montañas y valles, donde podrían ocurrir nieblas nocturnas y matutinas.

La temperaturas: mínimas estará entre 20 °C y 22 °C y la máximas entre 29 °C y 31 °C.