Temperaturas un poco calurosas
Indomet prevé lluvias débiles a moderadas hoy
Meteorología informó que serán provocadas por una vaguada al norte de Puerto Rico y que durarán hasta horas de la noche
Una vaguada al norte de Puerto Rico provocará lluvias débiles a moderadas en ocasiones sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las precipitaciones inician desde mañana y se extenderán hasta la tarde.
El organismo que predice el tiempo informó que la Cordillera Central y el valle del Cibao también recibirán los efectos de las lluvias, pero al entrar la noche.
El País
Meteorología prevé chubascos aislados
EMILIO GUZMÁN M.
En cuanto a las temperaturas, Meteorología vaticina que estarán un poco calurosas durante el día, tornándose bajas en la noche y la madrugada, en especial en zonas de montañas y valles, donde podrían ocurrir nieblas nocturnas y matutinas.
La temperaturas: mínimas estará entre 20 °C y 22 °C y la máximas entre 29 °C y 31 °C.