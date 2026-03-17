Meteorología prevé chubascos aislados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán chubascos aislados en localidades de San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y Duarte.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias caerán en la mañana y gran parte de la tarde y que serán provocadas por la circulación anticiclónica más el viento este/sureste.

Prevé temperaturas calurosas en el día, tornándose baja durante la noche y la madrugada, sobre todo en montañas y valles.

En la Costa Atlántica, como en la Caribeña, Meteorología recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales.