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Meteorología prevé chubascos aislados

Las lluvias afectarán a San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, entre otras

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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EMILIO GUZMÁN M.

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Hoy ocurrirán chubascos aislados en localidades de San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y Duarte.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias caerán en la mañana y gran parte de la tarde y que serán provocadas por la circulación anticiclónica más el viento este/sureste.

Prevé temperaturas calurosas en el día, tornándose baja durante la noche y la madrugada, sobre todo en montañas y valles.

En la Costa Atlántica, como en la Caribeña, Meteorología recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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