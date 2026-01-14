Indotel anuncia reubicación temporal de la atención a usuarios por proceso de mudanza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte del proceso de mudanza institucional, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que, por disposición administrativa, a partir de este miércoles 14, la atención a los usuarios del Departamento de Atención al Usuario (DAU) dejará de ofrecer sus servicios en la sede ubicada en la avenida Abraham Lincoln No. 962.

La institución de las telecomunicaciones explicó que, mientras se desarrolla el proceso de mudanza a su nuevo edificio ubicado en la avenida 27 de Febrero, los usuarios deberán dirigirse exclusivamente al Centro Indotel Cultura Digital, en la Ciudad Colonial, donde se ha habilitado un espacio adecuado para brindar atención y asistencia al público en el horario regular de servicios.

Asimismo, Indotel reiteró que la ciudadanía puede realizar consultas, presentar solicitudes y dar seguimiento a sus casos a través de los canales digitales institucionales, los cuales permanecen habilitados con el objetivo de garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales difundidas a través de los canales del Indotel, a fin de evitar inconvenientes durante este período de transición.