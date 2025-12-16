Más sectores critican la fusión del Mescyt y Minerd; ven retroceso

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La propuesta de unificar los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunciada por el Gobierno, con el fin de reducir gastos públicos, genera más rechazo, ahora en el sector educativo.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mantiene su critica, porque afirma las autoridades no han demostrado evidencias o análisis de factibilidad que validen la unión adaptadas a la realidad dominicana y el rigor de ambas instituciones.

El presidente de la entidad, Eduardo Hidalgo, coincidió Juan Valdez, director del Observatorio Educativo de la ADP, al explicar que si la sociedad permite la fusión de ambas entidades educativas, desviarían el presupuesto de las escuelas para financiar la educación universitaria, condenando principalmente a las escuelas públicas que de por si enfrentan condiciones cuestionables.

De su lado, la Acción Empresarial por la Educación (Educa), mediante su directora, Yahaira Sosa Machado, también elevó preocupación, al asegurar que la iniciativa fue presentada sin una socialización previa ni con los aportes técnicos realizados en consultas anteriores.

Recordó que la comisión designada por decreto para trabajar en la propuesta, solo fue convocada una vez el año pasado, ocasión en la que se presentó solo un borrador preliminar.

Desde el anuncio de la propuesta, María Teresa Cabrera, presidenta del partido Frente Amplio, ha sido crítica en señalar que la decisión carece de fundamentos desde el punto de vista educativo y pedagógico, al unir la educación preuniversitaria con el presupuesto de la función educativa, para así manejar los dos subsistemas.