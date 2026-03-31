Industriales y comerciantes comienzan a llegar al Palacio Nacional para discutir control de precios

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Representantes de los principales sectores industriales y comerciales comenzaron a llegar este martes al Palacio Nacional para participar en un encuentro encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

La reunión tiene como objetivo abordar medidas de control de precios frente a la crisis internacional que ha impactado el costo de materias primas y combustibles.

El Gobierno busca coordinar acciones con el sector privado para mitigar los efectos de la inflación y garantizar la estabilidad en el mercado local.

Fuentes oficiales adelantaron que en el encuentro se discutirán propuestas de apoyo a la producción nacional, mecanismos de regulación y posibles subsidios temporales para proteger a los consumidores más vulnerables.