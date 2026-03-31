Faride Raful: no hay toque de queda en Semana Santa; son las mismas medidas que se toman cada año

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¿Las medidas tomadas por el Ministerio de Interior y Policía para esta Semana Santa 2026 representan un toque de queda para la ciudadanía?

La ministra de esa cartera, Faride Raful, publicó un video en las redes sociales en el que explica, de manera escueta, que durante la Semana Mayor no habrá dicha medida gubernamental y excepcional, como han pensado algunas personas.

"Son las mismas medidas que se toman todos los años, por precaución, para resguardar la vida de tantos dominicanos. Solamente el Viernes Santos estará prohibida la venta de alcohol y, por supuesto, las fiestas masivas en playas y balnearios durante toda la Semana Santa", dijo Raful.

Las medidas

Hace más de una semana, el Ministerio de Interior y Policía prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en zonas de playas, ríos, arroyos y balnearios de sus alrededores y la instalación de estructuras transitorias en dichos lugares, durante el asueto de la Semana Santa 2026, es decir, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 05 de abril de 2026, inclusive.

La decisión fue tomada mediante la Resolución número MIP-RR-0001-2026, respecto a medidas preventivas relacionadas con la conmemoración de la Semana Mayor.

Del mismo modo, según el Artículo 2 de resolución, la entidad prohibió el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, día 03 de abril de 2026; vencido este plazo, la Resolución núm. ESP/001-2022, conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Turismo, de fecha 11 de abril de 2022, retomará de manera íntegra su efectividad.