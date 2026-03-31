Omar Fernández y Alexia: fotos íntimas de su boda reveladas por su hermana Nicole

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Nicole Fernández, hermana del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, compartió este martes imágenes exclusivas del matrimonio de su hermano con Alexia Rubio , incluyendo el esperado beso de los recién casados.

Esposa de Omar Fernández, Alexia Rubio

En sus palabras, Nicole expresó la emoción de verlos iniciar este nuevo capítulo juntos: “Que el amor que hoy los une sea siempre su refugio, su fuerza y su mayor alegría. Omar y Alexia, que la vida les regale infinitos momentos de complicidad, respeto y amor verdadero. Los amo profundamente”.

Omar Fernández

La ceremonia, que reunió a familiares y allegados, marca un momento especial en la vida del legislador y su esposa, quienes recibieron cálidos mensajes de felicitación en redes sociales.