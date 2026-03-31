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Por si las dudas

Omar Fernández y Alexia: fotos íntimas de su boda reveladas por su hermana Nicole

La ceremonia, que reunió a familiares y allegados, marca un momento especial en la vida del legislador y su esposa

Beso de Omar Fernández

Beso de Omar Fernández

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Nicole Fernández, hermana del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, compartió este martes imágenes exclusivas del matrimonio de su hermano con Alexia Rubio , incluyendo el esperado beso de los recién casados.

Esposa de Omar Fernández, Alexia Rubio

Esposa de Omar Fernández, Alexia Rubio

En sus palabras, Nicole expresó la emoción de verlos iniciar este nuevo capítulo juntos: “Que el amor que hoy los une sea siempre su refugio, su fuerza y su mayor alegría. Omar y Alexia, que la vida les regale infinitos momentos de complicidad, respeto y amor verdadero. Los amo profundamente”.

Omar Fernández

Omar Fernández

La ceremonia, que reunió a familiares y allegados, marca un momento especial en la vida del legislador y su esposa, quienes recibieron cálidos mensajes de felicitación en redes sociales.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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