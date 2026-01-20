Anuncian licitación para remozar 496 escuelas con inversión de 2,026 millones de pesos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y con el acompañamiento del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), anunció el lanzamiento de un proceso de licitación masiva y de sorteos, para remozar 496 centros educativos con mantenimientos correctivos, que requieren ser intervenidos en todo el territorio nacional.

La iniciativa que tendrá una inversión estimada de 2,026 millones de pesos, de los cuales 1,200 millones serán adjudicados mediante sorteos en coordinación con el CODIA y 826 millones vía licitación. La misma se ejecutará a través de la implementación del "Plan 24/7-365", que consiste en ejecutar trabajos los 365 dias del año, para agilizar los mantenimientos correctivos con el propósito de que las escuelas, liceos y politécnicos estén en óptimas condiciones para los estudiantes, profesores y el personal administrativo, garantizando con ello el fortalecimiento de la Educación.

El ingeniero Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, informó que a través de dichas licitaciones y sorteos que se realizarán dentro del marco de la Ley y con total transparencia, serán contratados profesionales de la ingeniería y empresas contratistas, para realizar los mantenimientos correctivos de 496 escuelas en todo el territorio nacional, tras un levantamiento del personal técnico de la institución en coordinación con las diferentes seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), los directores regionales y distritales de educación y los directores de centros educativos.

Durante una rueda de prensa realizada en la Dirección de Infraestructura Escolar en compañía de directivos del CODIA, Herrera destacó que el proyecto que se ejecutará en los próximos meses, por instrucciones del presidente Luis Abinader y con la supervisión del Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, forma parte de un Plan Estratégico del Gobierno, para continuar con la solución definitiva de los planteles que requieren mantenimientos correctivos, para que como toda nación desarrollada sólo centrarse en trabajar en mantenimientos preventivos, lo que garantizará mayor tranquilidad a la familia educativa en la República Dominicana.

“Hoy anunciamos al país y principalmente a la comunidad educativa, la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento Correctivo 24/7-365 y el lanzamiento de un gran proceso de licitación y de sorteos, para intervenir unos 496 planteles escolares con mantenimientos correctivos, que hemos identificado como los más prioritarios, y que debemos darle respuesta como Gobierno. Estos son pasos y acciones concretas por instrucciones de nuestro señor presidente Luis Abinader y con el apoyo del Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para responder a las necesidades más urgentes en materia de infraestructura escolar”, subrayó el funcionario.

En tanto, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Enrique Rosario, agradeció a Roberto Herrera, titular de la DIE, por poner en marcha estos procesos que beneficiarán a los más de 50,000 integrantes del gremio y mejorarán los espacios físicos para el aprendizaje y la enseñanza.

“En nombre del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), agradezco al ingeniero Roberto Herrera Polanco, director de la Dirección de Infraestructura Escolar, por acoger nuestra solicitud y llevar a cabo este sorteo que beneficiará a lo más de 50,000 miembros del Colegio, pedimento este que le hicimos en el mes de septiembre del 2025 y hoy tenemos resultados favorables”, expresó el titular de la entidad que agrupa a los profesionales de la ingeniería.

Tras la llegada del ingeniero Roberto Herrera y un amplio equipo de profesionales y técnicos a la Dirección de Infraestructura Escolar, con el apoyo del presidente Luis Abinader y del ministro Luis Miguel De Camps, por primera vez en la historia, desde esa institución se implementan los planes, acciones necesarias para resolver la problemática del déficit de aulas y solucionar las condiciones de deterioro que presentan cientos de escuelas en todos el país, poniendo en marcha dos aspectos fundamentales que marcan la actual gestión, la eficiencia y la transparencia.

Para este 2026, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), tiene como meta entregar más de 2,400 nuevas aulas y continuar la ejecución del Plan 24/7, trabajando los 365 días del año, con el objetivo de seguir reduciendo el déficit de espacios educativos y al mismo tiempo realizando los mantenimientos correctivos necesarios en los planteles, como uno de los pilares fundamentales en el sistema de educación del país.

En el encuentro con la prensa, estuvieron presentes los ingenieros César Ramirez, encargado de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Escolar; Osiris García, encargado de Mantenimientos Licitados; Carlos Zapata, encargado de la Unidad de Obras por Administración; Carlos Martínez, encargado de Empoderamiento Social y Comunitario; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones de la DIE; el ingeniero Nelson Colón, presidente del Consejo del Núcleo de Ingenieros Civiles del CODIA y el arquitecto George Richardson, Secretario General del CODIA.