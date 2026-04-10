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El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), anunció el respaldo de esa organización a la lucha de los profesionales agropecuarios, durante un encuentro con dirigentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), encabezados por su presidente, Tito Hernández.

Quique Antún cuestionó la falta de respuesta del Gobierno ante las demandas del sector, calificando de incomprensible que una crisis de tal magnitud continúe sin ser atendida.

“No se explica cómo el Gobierno no ha prestado la debida atención ni ha resuelto esta situación”, expresó con tono crítico.

Advirtió que el problema podría enfrentarse con una inversión relativamente baja, señalando que mil millones de pesos bastarían para evitar el colapso de un sector clave, cuya situación se agrava por el envejecimiento de sus profesionales.

El líder reformista evocó al expresidente Joaquín Balaguer, afirmando que el país parece estar estancado: “El barco no avanza ni retrocede”, dijo, en alusión a la falta de acciones concretas.

Asimismo, alertó sobre el creciente malestar social, al tiempo que afirmó que “la gente está ‘jarta’ de ver derroche por un lado y una austeridad que no se aplica”.

Aseguró que el PRSC acompañará sin reservas la lucha del sector agropecuario, comprometiéndose a presionar para que las autoridades no solo escuchen, sino que actúen.

“Vamos a levantar nuestra voz hasta que se escuche… y hasta que se haga”, enfatizó.

Por su parte, Tito Hernández explicó que este encuentro forma parte del plan de lucha de la ANPA, que incluye acercamientos con diversos sectores nacionales para visibilizar la crisis.

Dijo que entre sus reclamos se encuentra la emisión de un decreto que otorgue más de 1,600 pensiones pendientes, la reposición de unos 350 agrónomos cancelados y el nombramiento de nuevos profesionales agropecuarios para fortalecer las instituciones del sector.

Además, el reclamo de un salario mínimo digno, el pago de incentivos adeudados a técnicos de sanidad vegetal, una solución definitiva a la situación de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), la inclusión de los profesionales del sector en los planes de viviendas del Estado, entre otros.

Hernández advirtió que “sin los profesionales agropecuarios no hay seguridad alimentaria”, subrayando la importancia estratégica del sector.

Afirmó que la ANPA continuará desarrollando acciones firmes, organizadas y pacíficas, en defensa de sus derechos, valorando el respaldo del PRSC como un paso clave en su causa.

La delegación estuvo integrada, además de Tito Hernández, por destacados dirigentes, entre ellos, Julio César Féliz, Cándida Reyes, Juan Alejo, Brígido Hierro, Basilio de la Rosa y Rolando Tatis, quienes reiteraron su determinación de mantener la lucha hasta lograr respuestas concretas.