Ingresos de consulados dominicanos serán transferidos al Tesoro en nueva reforma

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó este lunes que el Gobierno dominicano inicia una nueva etapa en la transformación del servicio exterior, con una reforma estructural del sistema consular orientada a fortalecer la institucionalidad, profesionalizar la representación del Estado en el exterior y garantizar condiciones más justas y sostenibles para quienes sirven al país fuera de sus fronteras.

Álvarez destacó que la iniciativa no es un esfuerzo aislado, sino parte de un proceso continuo de modernización de la Cancillería, con el objetivo de hacerla más eficiente, cercana a los dominicanos en el exterior y capaz de responder con eficacia a sus necesidades.

El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, detalló que la medida central de esta reforma establece que la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares serán transferidos a la cuenta única del Tesoro, asegurando un manejo centralizado bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal.

Con esta disposición, se busca garantizar transparencia y rendición de cuentas, además de disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en localidades donde la diáspora dominicana los ha solicitado.