Inicia el histórico traslado de internos al nuevo CCR-Las Parras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un hecho calificado como “histórico y digno de celebración”, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) inició este miércoles el traslado progresivo de los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el moderno Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.

El titular de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, supervisó personalmente el operativo, que marca el inicio del cierre definitivo de un recinto que, según sus palabras, “se convirtió en una vergüenza para la sociedad dominicana y el sistema democrático”.

“Este 19 de noviembre debe quedar registrado como el día en que comenzamos a dignificar la vida de miles de personas privadas de libertad”, afirmó Santana.

De un penal colapsado a un modelo de rehabilitación

Construida en 1952 para albergar a 1,700 personas, La Victoria llegó a concentrar más de 9,300 internos, en condiciones de hacinamiento extremo. El nuevo CCR-Las Parras, cuya primera etapa fue habilitada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), permitirá alojar a 2,400 internos en condiciones más humanas y seguras.

Los primeros 300 trasladados fueron seleccionados por un equipo multidisciplinario que evaluó su situación legal, conducta, habilidades y nivel educativo. El proceso se realiza en coordinación con el Primer Catastro Penitenciario, impulsado por la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Santana agradeció el respaldo del Poder Ejecutivo, de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y de figuras clave como Jorge Subero Isa, presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria. También destacó el compromiso del personal penitenciario que ya opera en Las Parras desde hace diez días.

“Este paso no solo mejora las condiciones carcelarias, también reafirma nuestra vida democrática”, subrayó el funcionario.

El proceso continuará en fases hasta completar los 2,400 internos correspondientes a los dos cuadrantes habilitados. Se espera que los tres cuadrantes restantes estén listos en el transcurso del próximo año.