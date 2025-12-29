Instituto Duartiano denuncia reducción de crucifijos y uso incorrecto de símbolos patrios en tribunales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, expresó la preocupación de esa entidad ante lo que calificó como una inquietante tendencia de la Suprema Corte de Justicia a soslayar los valores religiosos y patrióticos que históricamente han acompañado la vida republicana y la administración de justicia en la República Dominicana.

Gómez Ramírez señaló que cada vez es menor la presencia de crucifijos en las salas de audiencias del país, y denunció la incorrecta disposición en estos lugares de la bandera nacional y el uso de versiones del escudo nacional que no se corresponden con la versión oficial establecida en el artículo 32 de la Constitución y en la Ley 210-19 sobre los Símbolos Patrios.

En un encuentro efectuado este lunes en el auditorio del Museo y Casa de Duarte, en la Ciudad Colonial, el titular del Instituto Duartiano lamentó, además, que el escudo nacional que por años figuró en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva haya sido retirado hace más de cuatro años sin que, hasta la fecha, haya sido repuesto ni se haya ofrecido explicación alguna al respecto.

Asimismo, calificó como un desacierto la reprimenda del denominado Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial al magistrado Rigoberto Sena, por citar al padre de la patria Juan Pablo Duarte en una reflexión judicial, al considerar que dicha sanción produce un efecto contrario al perseguido y desconoce el valor ético, moral y doctrinal de la figura más elevada del pensamiento nacional.

Reconocen avances en la frontera, pero urge acciones más firmes y permanentes para proteger la soberanía

El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, reconoció que durante el año 2025 se produjeron avances significativos en materia de seguridad militar en la zona fronteriza, con la instalación de torres de vigilancia, incorporación de nuevos equipos, aumento del personal militar y una mayor presencia de los altos mandos en el territorio.

No obstante, al ofrecer declaraciones hoy, Gómez Ramírez advirtió que aún están pendientes acciones estatales de mayor contundencia, como crear las condiciones materiales para que los soldados asignados a la frontera puedan residir allí junto a sus familias, proponiendo replicar el modelo habitacional aplicado exitosamente en San Isidro.

El dirigente patriótico valoró también la incorporación de nuevos equipos, medios de transporte y programas de capacitación en la Dirección General de Migración, aunque consideró que los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío migratorio, especialmente en lo relativo al control de haitianos indocumentados.

La entidad patriótica entiende que resulta apremiante incrementar la intensidad de los esfuerzos orientados a controlar los flujos migratorios de haitianos indocumentados e ilegales; precisando que aún falta conciencia en muchos sectores de nuestro país con respecto a los graves riesgos que entraña la desbordante cantidad de estas personas en el territorio dominicano, esta falta de conciencia sobre la problemática da lugar a las presiones que se ejercen para que la autoridad migratoria no actúe con la energía debida, contraviniendo a Duarte, quien expresó que “El gobierno debe que mostrarse justo y enérgico o no tendremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia”.