Interior y Policía reporta que más de 6,500 armas ilegales fueron retiradas de las calles en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano refuerza en 2026 las políticas públicas de prevención y control, amplía el uso de tecnología y fortalece la participación ciudadana, con el objetivo de reducir el crimen y los conflictos sociales, y garantizar la paz, la convivencia y la seguridad de la población.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció estas declaraciones al término de la primera reunión presencial de la Fuerza de Tarea Conjunta en 2026, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, donde anunció que este año se duplicarán los esfuerzos contra el tráfico y el porte ilegal de armas, así como el desmantelamiento de bandas criminales que operan en el país.

En ese contexto, la ministra detalló las áreas prioritarias de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta, entre ellas el desmantelamiento de bandas y estructuras del crimen organizado, la lucha frontal contra el microtráfico, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como el control de los mercados ilícitos vinculados al robo de celulares, motocicletas y metales.

Destacó la puesta en funcionamiento de un centro de verificación de celulares en Plaza Central, desarrollado en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, que permite a los ciudadanos comprobar gratuitamente si un dispositivo es robado. Este proyecto será ampliado progresivamente a otros puntos del país.

Raful subrayó además el fortalecimiento del orden público y la prevención, mediante acciones contra la contaminación sónica, la implementación del nuevo modelo de patrullaje preventivo y el trabajo territorial a través de las mesas de seguridad ciudadana, en coordinación con diversas instituciones del Estado.

Indicó que otro eje fundamental será la lucha contra la violencia de género. Informó que en 2025 se ejecutó el 85 % de las órdenes de arresto, y que, mediante la estrategia Puntos Vida, se amplían las opciones de protección para mujeres en situación de riesgo, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer.

La ministra también precisó que el trabajo de la Fuerza de Tarea Vial ha permitido reducir la letalidad en los siniestros de tránsito, mediante el reforzamiento de los operativos y el seguimiento semanal de los indicadores, aunque reconoció que se ha registrado un aumento de accidentes en algunas vías principales.

Asimismo, destacó que el esfuerzo articulado e interinstitucional realizado durante 2025 permitió retirar de las calles más de 6,500 armas ilegales mediante operativos coordinados. Señaló que este tipo de armas está presente en alrededor del 70 % de los homicidios y hechos violentos registrados en el país.

Raful señaló que, gracias a la labor conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, durante el período de mayor actividad social del año se desplegaron más de 27,000 agentes policiales y 3,000 miembros del Ejército, con el objetivo de prevenir la delincuencia, reducir la conflictividad social y preservar vidas en todo el territorio nacional.

Como resultado de este trabajo coordinado, informó que la tasa preliminar acumulada de homicidios al cierre de 2025 se situó en 8.15 por cada 100,000 habitantes, un indicador que calificó como histórico en materia de seguridad ciudadana. Precisó que esta cifra está sujeta a ajustes técnicos, debido a investigaciones en curso y casos con personas heridas aún bajo seguimiento.

Agregó que 27 demarcaciones registran tasas de homicidios en un solo dígito y solo siete en dos dígitos. Asimismo, señaló que en enero de 2026 los indicadores preliminares se sitúan en 9.4.

“Para nosotros, cada homicidio representa una familia dominicana que sufre. Por eso trabajamos 24/7, sin descanso, para seguir reduciendo la violencia y la delincuencia”, expresó la ministra.