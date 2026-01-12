FBI y Embajada Americana también buscarán a Brianna Genao: "No vamos a descansar hasta encontrarla"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Embajada de Estados Unidos se han involucrado en la búsqueda de la niña de tres años Brianna Genao.

“La Embajada Americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor, por caninos que llegaron al país y que estarán esta semana puestos a disposición de la Policía Nacional”, dijo la funcionaria.

Raful agregó que las autoridades no cesarán los esfuerzos hasta dar con el paradero de la menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrarla. Es un hecho muy penoso que sigue en investigación y que tenemos que esperar antes de establecer responsabilidades directas”, expresó.

Asimismo, señaló que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, mantendrá una línea de comunicación directa y diaria sobre el caso. Indicó que este martes se trasladarán a Puerto Plata para dar seguimiento a las labores de búsqueda.

Desaparición de Brianna Genao

Se recuerda que Brianna Genao fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, se ha desplegado un amplio operativo en el que participan autoridades, organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y comunitarios, el cual se mantiene activo.

De acuerdo con versiones preliminares, los tíos de la menor, Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y su hermano Rafael Rosario Núñez, habrían confesado ante las autoridades que raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la niña, aunque alegadamente no recordaban el lugar donde dejaron el cuerpo. Estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público.