Intoxicación alcohólica en niños: el SNS alerta sobre 52 casos atendidos en hospitales

El Servicio Nacional de Salud (SNS) remitió a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Salud Pública la lista con los nombres y otras especificaciones de los menores de edad asistidos en emergencias de los hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud por intoxicación alcohólica durante el asueto de Navidad y Año Nuevo.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS, doctora Yocasta Lara, detalló que a nivel nacional fueron atendidos 52 menores por ingesta de bebidas alcohólicas, precisó que la información fue remitida a ambas entidades, tal como lo instruye el procedimiento de Protección de los Derechos de los Menores.

Asimismo, explicó que los médicos de los centros de salud también notifican los casos de manera inmediata a la fiscalía local en el momento de la asistencia, a fin de que se realicen las investigaciones y acciones correspondientes.

Lara calificó el hecho como altamente preocupante, al tratarse de niños, niñas y adolescentes expuestos a un riesgo grave para su salud y su integridad física.

“La intoxicación alcohólica en menores de edad es un evento totalmente prevenible. Como sociedad debemos reforzar la supervisión adulta y garantizar entornos seguros para nuestros niños y adolescentes, especialmente durante celebraciones familiares”, expresó.

Reiteró el compromiso del Servicio Nacional de Salud de continuar fortaleciendo la vigilancia, notificación oportuna y la atención integral en la Red Pública, al tiempo que llamó a madres, padres y tutores a asumir una conducta responsable para evitar que menores tengan acceso a bebidas alcohólicas.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS resaltó que el consumo de alcohol en edades tempranas puede provocar consecuencias severas e incluso irreversibles, por lo que insistió en la prevención y la corresponsabilidad familiar y comunitaria como pilares fundamentales para proteger la salud de la niñez dominicana.