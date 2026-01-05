Izquierda exhorta luchar soberanía de Venezuela

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Grupos, movimientos y dirigentes de la izquierda política condenaron que Estados Unidos montara una operación militar para capturar, en su propio país, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y lo sacara de inmediato, para juzgarlo en un tribunal federal estadounidense, atribuyéndole crimen de narcotráfico internacional.

Desde la mañana del sábado, miembros de organizaciones izquierdistas protestaron contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y calificaron de ilegal la injerencia en el país de América Latina, con fuertes vinculos con República Dominicana.

Miu Miguel Mejía

El Movimiento Izquierda Unida (MIU) y su secretario general, amigo íntimo de Maduro, condenó mediante un comunicado “la agresión militar del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump, contra la República Bolivariana de Venezuela”.

“Esa acción constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 1 y 2, que establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza”, advirtió Mejía, exministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana.

Alpaìs, Guillemo Moreno

El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que la intervención militar de Trump viola la soberanía de Venezuela y crea un precedente grave para las naciones de América Latina.

El jurista y dirigente político ratificó el compromiso con la soberanía de los estados, con el derecho.

“Venezuela debe ser respetada, el Caribe y América deben seguir siendo territorios de paz. Exigimos que se respete la vida y la integridad del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, expresó.

Moreno instó a la movilización de los pueblos para exigir el respeto del derecho internacional.

Frente Amplio

La presidenta del Frente Amplio (FA) condenó y calificó de “ ataque brutal”, la ofensiva militar ejecutada contra Venezuela, para raptar al presidente Maduro.

Sostuvo que la potencia de Trump incurrió en una grave violación del derecho internacional, la soberanía y autodeterminación de los pueblos y los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones.

“Ningún Estado tiene derecho a imponer por la fuerza su agenda política, económica o militar sobre otra nación”, sostuvo.

Aseguró en un documento que este ataque representa una ruptura abierta con la Carta de las Naciones Unidas y con los mecanismos multilaterales de resolución pacífica de conflictos.

La dirigente política y educadora advertió que esas agresiones unilaterales ponen en riesgo la estabilidad y amenazan la paz en América Latina.

Movimiento Rebelde pide defender soberanía

Juan Hubieres, presidente de la organización, condenó la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y afirmó que viola el derecho internacional y que es una amenaza directa a la paz regional.

Expresó que el pueblo venezolano tiene el derecho inalienable de decidir su propio destino, sin injerencia de la Casa Blanca.