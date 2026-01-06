“La Bazuca” Cedeño va tras prolongar su invicto

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Hendri “La Bazuca” Cedeño buscará prolongar su invicto como boxeador profesional cuando el próximo sábado enfrente a su compatriota Alfredo Santiago en el emblemático Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

En el combate entre los púgiles nativos de República Dominicana estará en disputa el título NABO de la división superligero (140 libras), lo que acercará al ganador a un pleito por la faja mundial.

“La Bazuca” Cedeño, un ex miembro de la selección nacional de República Dominicana, presenta récord invicto de 17-0, con 12 triunfos por la vía del nocaut.

En cambio, Santiago ha celebrado 19 peleas profesionales, de las cuales ha ganado 17, con dos derrotas y ocho triunfos antes del límite.

Cedeño, nativo de La Romana, actualmente ocupa el puesto número 10 de la en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Es promocionado por Boxlab Promotions y Kings Promotions.

Además de que llega al combate con récord perfecto, el romanense tiene reputación de noqueador explosivo y fama de presionador implacable.

Para la estrella dominicana de 27 años, esto es más que una simple oportunidad por el título.

“Es una oportunidad para dejar huella en el escenario internacional”, ha declarado Cedeño.

“Este es el tipo de combate con el que he soñado desde que me puse los guantes por primera vez”, plantea el púgil.

Cedeño aseguró con determinación que su pelea ante su compatriota Santiago será el combate más importante de su carrera.

“Combatir en el Barclays Center, con dos cinturones en juego, contra un boxeador de la talla de Santiago, es un gran reto, el más importante de mi carrera, no hay nada más grande que esto”, sostuvo.

Título NABO.

La NABO (Organización Norteamericana de Boxeo) es un organismo regional afiliado a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que coronan campeones de Norteamérica y cuyos monarcas suelen entrar en el ranking mundial de la entidad que tiene su sede en Puerto Rico.

Ganar un cinturón de la NABO es importante para el ascenso en las clasificaciones de la OMB y que acerca al campeón a la disputa de una faja mundial.

Cedeño ha establecido su residencia en Reading, Pensilvania, Estados Unidos, y se confiesa listo para el que considera el paso más importante de su carrera.

Su rival, Alfredo Santiago, quien reside en Puerto Rico, se ha planteado como meta despojar del invicto a Cedeño y hacerse con el título NABO de 140 libras.

“Bajar del ring con el triunfo será un gran paso en mi carrera”, dijo.